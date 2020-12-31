Генсек НАТО убежден, что Турцию важно сохранить в Альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Le Point озвучил подходы Альянса к России и Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, в первую очередь он подчеркнул, что Россия не представляет для НАТО непосредственной угрозы, так как не планирует вооруженного нападения на страны Альянса.

Что касается Турции, то Столтенберг выразил неудовлетворение покупкой у РФ систем С-400, однако указал на значимость Анкары для НАТО. "Турция - важный союзник НАТО. У нее стратегическое географическое положение. Важно сохранить Турцию в Альянсе", - сказал он.