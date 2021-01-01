Трамп раскрыл срок поставок американской вакцины по миру

Действующий президент США Дональд Трамп раскрыл срок поставок американской вакцины от коронавируса по миру. Он заявил об этом в новогоднем обращении, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В начале следующего года мы обеспечим вакциной всех граждан США. Вскоре после этого мы начнем поставлять ее всему миру", - сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что обычно на разработку вакцины уходит до 10 лет, однако американские ученые справились всего за девять месяцев. По его словам, изначально эксперты считали такие темпы "совершенно нереальными".