В Азии сменился самый богатый человек

Самым богатым человеком в Азии стал миллиардер Чжун Шаньшань с состоянием в $77,8 млрд. За 2020 год собственный капитал Шаньшаня вырос на $70,9 млрд, что подняло его на 11 место среди богатейших людей мира, сообщает Day.Az со ссылкой на finance.liga.net.

Капитал Шаньшаня показал один из самых стремительных ростов в истории, отмечает издание. С первого места он сместил индийского бизнесмена и главу Reliance Industries Мукеша Амбани. Успехом Шаньшань обязан своим компаниям Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise и Nongfu Spring.

Его Beijing Wantai разрабатывает вакцины, в том числе - от COVID-19. В апреле 2020 года компания вышла на IPO, а стоимость ее акций выросла на 2000%.

Nongfu Spring занимается продажей бутилированной воды. Компания стала одной из самых популярных в Гонконге. В сентябре она вышла на IPO, а ее акции выросли на 155%.

На позицию бизнесмена в рейтинге повлияло усиленное давление Китая на техногигантов. В частности - надзор над Alibaba Джека Ма, который еще в начале года был богатейшим в Азии.