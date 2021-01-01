Китай оплачивал атаки на американских военных в Афганистане

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о том, что Китай предлагал денежное вознаграждение "негосударственным субъектам" за нападение на американских военных в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, с данным утверждением выступило издание Axios.

Согласно публикации, разведданные были представлены главе Белого дома 17 декабря его помощником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Источник отмечает, что на данный момент данная информация проверяется. Ожидается, что администрация Трампа выступит с заявлением по этому поводу.