Анонсирована большая пресс-конференция Зеленского

Пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсировала большую пресс-конференцию ко второй годовщине его президентства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал ZIK.

Мендель также отметила, что в ближайшее время у украинского лидера запланированы большие интервью.