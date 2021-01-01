https://news.day.az/world/1303313.html Анонсирована большая пресс-конференция Зеленского
Анонсирована большая пресс-конференция Зеленского
Пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсировала большую пресс-конференцию ко второй годовщине его президентства.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал ZIK.
Мендель также отметила, что в ближайшее время у украинского лидера запланированы большие интервью.
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