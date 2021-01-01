ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список препаратов, рекомендуемых для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в список препаратов для экстренного использования. Как говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе организации, это первая вакцина, внесенная в данный перечень с начала вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всемирная организация здравоохранения сегодня внесла вакцину Comirnaty против COVID-19 в список для экстренного использования, что сделало вакцину Pfizer/BioNTech первой, получившей экстренное подтверждение от ВОЗ с момента начала вспышки год назад", - отмечается в сообщении.

Соответствующее решение было принято по итогам анализа данных по безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer - BioNTech. "Заключение показало, что вакцина соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности, установленным ВОЗ, и что преимущества использования вакцины для борьбы с COVID-19 компенсируют потенциальные риски", - говорится в заявлении организации.

В пресс-релизе подчеркивается, что внесение вакцины в вышеназванный перечень дает странам возможность ускорить свои регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение. Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся в ней государствах.

21 декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. 11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило данную вакцину от COVID-19.