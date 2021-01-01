Трамп заявил, что американскую вакцину от COVID-19 вскоре будут поставлять по всему миру

Поставки американской вакцины от коронавируса в скором времени будут осуществляться по всему миру, заверил в четверг действующий президент США Дональд Трамп, также пообещав положить конец пандемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам говорили, что невозможно представить вакцину к концу года, все эксперты говорили, [что это] совершенно немыслимо. <...> Но мы сделали это задолго до конца года. <...> Мы уже начали общенациональную программу вакцинации, и мы направляем вакцину по всему миру. Мир получит пользу от этого, мы получим пользу от этого, и все звонят, чтобы поблагодарить меня", - заявил Трамп в видеообращении по случаю окончания года. Он напомнил, что наиболее уязвимые слои населения в США уже получили возможность сделать прививку. "К началу следующего года вакцина будет доступна каждому американцу, а вскоре после этого она будет доставляться по всему миру. Мы положим конец пандемии раз и навсегда", - уверен нынешний глава Белого дома.

Большую часть своего выступления он посвятил вопросам, связанным с пандемией, в частности усилиям американских властей, направленным на борьбу с ней. Кроме того, он упомянул меры по стимулированию экономического роста. "Наша экономика растет самыми быстрыми темпами, <...> гораздо быстрее, чем в странах Европы", - заявил Трамп. К числу достижений своей администрации он также отнес подписание при посредничестве США "Авраамовых соглашений" о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США ранее в текущем месяце одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает американская компания Moderna. Препараты уже распространяют среди населения. Министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар ранее выразил надежду на то, что до конца декабря порядка 20 млн американцев получат эти вакцины, а к концу января число вакцинированных составит 50 млн.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 344 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.