Во Франции за сутки выявили почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом

Французские медики выявили 19 927 новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа.

Об этом сообщило агентство Sante publique France при Минздраве республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это самый большой показатель, зафиксированный во Франции после Рождества. Как отметили в агентстве, за минувшие сутки жертвами эпидемии стали 252 человека. За последние семь дней были госпитализированы 7 306 человек, из которых 1 149 попали в реанимацию.

Всего с начала эпидемии в стране было выявлено 2 620 425 случаев заражения.

С 15 декабря во Франции в связи с пандемией действует комендантский час с 20:00 до 06:00 по местному времени, который остается в силе и в новогоднюю ночь.