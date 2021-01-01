ЕС вводит запрет на экспорт пластикового мусора

С 1 января вступает в силу запрет на экспорт из Евросоюза пластиковых отходов, не поддающихся переработке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, согласно новым правилам, в государства, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, разрешено отправлять только мусор, который можно утилизировать.

Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс заявил: "Эти новые правила ясно говорят о том, что Евросоюз серьезно относится к ответственности, которую мы несем за генерируемый нами мусор. Это важный шаг в борьбе с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами, в переходе к экономике замкнутого цикла и к достижению целей, обозначенных в "Зеленом пакте для Европы".

Каждый год в Европе производится 25 миллионов тонн пластикового мусора и лишь только треть отправляется на переработку. 85% мусора на пляжах по всему миру - это пластик.

В рамках вводимого в ЕС запрета импортирующие и экспортирующие страны должны договариваться о том, как перевозить опасные для окружающей среды отходы.