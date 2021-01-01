На Таймс-сквер встреча Нового года прошла почти без зрителей

Традиционный спуск хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов у Таймс-сквер, ознаменовавший наступление 2021 года по времени Восточного побережья США, прошел в ночь на пятницу почти без присутствия зрителей.

Трансляцию вели центральные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В последние годы церемония, которая проводится уже более века, привлекала примерно по 1 млн жителей мегаполиса и туристов. На этот раз из-за пандемии нового коронавируса на ней присутствовали лишь несколько десятков человек. Как пояснили организующие данное мероприятие объединение Times Square Alliance и компания Countdown Entertainment, приглашены были "герои 2020 года". Это люди, "чья смелость, изобретательность и сила духа" помогли городу "пережить беспрецедентный год".

В число гостей вошли медики, работники чрезвычайных служб, артисты, активисты и ученые, а также члены их семей. Они были разделены на небольшие группы, которые разместили на Таймс-сквер с учетом требований социального дистанцирования.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, на этот раз церемония была посвящена всем тем, кто участвовал в борьбе с пандемией. "Мы будем чествовать наших героев из числа сотрудников сферы здравоохранения, чрезвычайных служб, тех, кто проделал потрясающую работу в этом году", - отметил он. Сотрудники полиции мегаполиса сообщили, что на этот раз безопасность на Таймс-сквер обеспечивали примерно на 80% меньше стражей порядка, чем в прошлые годы.

В течение более шести часов на площади продолжался новогодний концерт. На нем, в частности, выступили певицы Дженнифер Лопес, Синди Лопер, Андра Дей.

Центральным событием церемонии стал начавшийся за минуту до полуночи отсчет времени до наступления Нового года. Де Блазио нажал кнопку, которая привела в движение хрустальный шар, являющийся в США одним из главных новогодних символов. За минуту до полуночи он начал медленно перемещаться вниз по шпилю высотного здания, достигнув нижней точки в тот момент, когда по местному времени наступил 2021 год (08:00 мск).

Символ Нового года

Шар диаметром 3,6 метра и массой 5,3 тонны изготовлен почти из 2,7 тыс. треугольников. Их сделали из хрусталя мастера ирландской компании Waterford Crystal. Этот символ Нового года в США каждый раз создают заново, изменяя порядок расположения хрустальных пластинок.

На этот раз к ним добавили орнамент под названием "Дар счастья". Он должен напомнить о "ярких солнечных лучах", которые вызывают улыбки и радость.

В предыдущие годы привилегии нажать на кнопку удостаивались, в частности, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, член Верховного суда США Сона Сотомайор, экс-президент Билл Клинтон, поп-звезда Леди Гага, боксер Мохаммед Али.

Первый раз праздник в центре района Манхэттен массово отмечался в 1904 году и был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times. В честь издания один из небоскребов и сама площадь были переименованы. Во время первого празднования состоялся фейерверк, однако в 1907 году салюты в городе запретили, и газета стала встречать Новый год спуском гигантского шара со шпиля высотного здания.