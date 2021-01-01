Страны ОПЕК+ начали плавно восстанавливать добычу нефти

Альянс ОПЕК+ после девяти месяцев жесткого сокращения добычи снова начинает ее наращивать. Темпы восстановления будут низкими - прирост не должен быть выше 0,5 млн б/с. С помощью такого механизма группа стран - экспортеров, на которые приходится 40% мирового рынка, планирует контролировать объем предложения. А в случае ухудшения ситуации это позволит остановить процесс ввода новых скважин.

Страны ОПЕК+ в январе 2021 года увеличат добычу нефти на 0,5 млн б/с вместо планировавшихся ранее 1,9 млн б/с. Смягчение ограничений, действующих с мая 2020 года, будет более мягким из-за того, что темпы восстановления мирового спроса на нефть оказались медленнее, чем это ожидалось весной. Планы вернуть почти 2 млн б/с на рынок по-прежнему в силе, но теперь они рассчитаны на 3-4 месяца нового года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

История сделки

Рекордное в истории сокращение добычи нефти на 9,7 млн б/с началось в мае 2020 года после того, как ушедший на изоляцию мир и разрыв отношений в ОПЕК+ в марте обвалили спрос. "Если бы мы тогда [в апреле] не договорились [о новом сокращении добычи], то ее бы пришлось остановить, потому что в мире нет такого объема хранилищ, который мог бы вместить добываемую нефть при катастрофическом падении спроса", - объяснял на одной из отраслевых конференций недавно вице-премьер РФ Александр Новак.

Действие соглашения дало заметный эффект. Стоимость Brent с мая восстановилась вдвое уже в июне, и почти все лето стабильно держалась в районе $45 за баррель, а к концу 2020 года и вовсе превысила $50 за баррель. При этом с августа ограничения были смягчены до 7,7 млн б/с.

Что дальше?

Начиная с января министры стран ОПЕК+ будут встречаться ежемесячно, чтобы определить уровень добычи на следующий календарный месяц. Такого в практике ОПЕК еще не было - традиционно министерские встречи проходили два раза в год: в начале зимы и в начале лета. На заседании 3 декабря союзники договорились, что увеличение добычи на 1,9 млн б/с будет не одномоментным, как это планировалось еще весной, а постепенным. Ожидается, что оно не превысит 0,5 млн б/с в месяц. Ближайшая такая встреча состоится 4 января 2021 года. На ней, как ожидается, обсудят уровни добычи на февраль.

Осторожность в действиях ОПЕК+ объясняется несколькими причинами. Спрос на нефть восстанавливается медленнее, чем ожидалось, из-за второй волны COVID-19. Кроме того, всего за несколько месяцев в 10 раз добычу нефти восстановила Ливия - до 1,1 млн б/с, которая освобождена от обязательств сокращать добычу. Пользующийся той же льготой Иран грозит вернуть на рынок 2 млн б/с, сразу как с него будут сняты санкции США, запрещающие всему миру покупать у него нефть.

Соглашение ОПЕК+ пока рассчитано на два года, до апреля 2022 года. Но уже сейчас очевидно, что оно может быть продлено как минимум до конца 2022 года, заявлял недавно министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. По мнению Александра Новака, его визави, восстановление рынка нефти к докризисным уровням может продлиться гораздо дольше - два, а то и три года.