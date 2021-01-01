В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 71.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", - говорится в публикации.

Всего за время пандемии в столице умерли 11 280 человек с коронавирусом.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 31 декабря 2020 года в городе было выявлено 809 769 случаев заражения, из них 6 566 за последние сутки. Выздоровели 627 368 человек.

Коронавирусом в мире заразились уже более 82,7 млн человек, свыше 1,8 млн пациентов умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 159 297 случаев инфицирования, выздоровели 2 554 340 человек, умерли 57 019 пациентов. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.