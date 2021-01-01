Трамп продлил приостановку выдачи ряда рабочих виз

Президент США Дональд Трамп продлил приостановку выдачи ряда категорий рабочих виз до 31 марта 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Белого дома.

Согласно акту, действие прокламации продлевается до 31 марта и, при необходимости, может быть продлено. Трамп подчеркнул, что пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на источники заработка американцев. К тому же, в стране продолжает фиксироваться безработица.

Прокламации были подписаны Трампом в апреле и июне 2020 года. В них, в частности, речь идет о приостановке выдачи виз типа H-1B, H-2B, H-4, L и большинства документов категории J, которые дают право на работу в США.

Как пишет Reuters, многие компании выступают против такого решения. По данным агентства, эти ограничения критиковал и избранный президент страны Джо Байден, не уточнявший при этом планы об их отмене.

В октябре власти США вновь ужесточили выдачу рабочих виз H-1B. В частности, в стране сократят число "специальных профессий", по которым могут быть наняты иностранные работники. Также будет увеличен контроль над компаниями, которые нанимают минимальное число сотрудников в США по рабочим визам и полагаются на аутсорсинг в других странах для осуществления основной работы.