В Шотландии заявили о скором возвращении в ЕС

Шотландия в скором времени вернется в состав Европейского союза (ЕС). \

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в своем Twitter-аккаунте.

"Шотландия скоро вернется, Европа. Не выключайте свет", - заявила она. Она также прикрепила к тексту изображения флагов ЕС и Шотландии.

Ранее Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit, благодаря которому Лондон и Брюссель смогут окончательно оформить "развод", в том числе в экономической части. Сторонам удалось согласовать все основные аспекты отношений после 31 декабря, когда истечет срок переходного периода. Одним из главных документов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.