Умер один из самых известных серийных убийц в истории США

В одной из тюрем Калифорнии в возрасте 80 лет скончался один из самых известных серийных убийц в истории США Сэмюэл Литтл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, согласно информации агентства "Ассошиэйтед Пресс", у отбывавшего пожизненное заключение Литтла был диабет и проблемы с сердцем. Как сообщила агентству спикер управления по вопросам исполнения наказаний, в его смерти не обнаружили ничего подозрительного, точную причину смерти установит экспертиза.

В 2014 году Литтл был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению без права на УДО за убийства трех женщин, совершенных в 1987 и 1989 годах. Тем не менее, на его счету почти 60 подтвержденных убийств. Сам он сознался в убийствах 93 человек, совершенных им в период с 1970 по 2005 годы в разных штатах. Жертвами Литтла в основном становились женщины, многие из которых занимались проституцией или были наркозависимыми. Долгое время он отрицал причастность к преступлениям, однако в 2018 году сознался в них. В 2019 году его приговорили еще к двум пожизненным срокам.