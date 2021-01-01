Пандемия COVID-19: год спустя

В годовщину, когда китайские власти уведомили ВОЗ о вспышке респираторного заболевания, которое могло вызываться новым типом вируса, Associated Press выпустило расследование, в нем утверждается, что в КНР контролируются публикации всех исследований о происхождении SARS-CoV-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, именно этот коронавирус вызвал пандемию COVID-19, которая, в свою очередь унесла жизни свыше миллиона восьмисот тысяч человек.

Материал Associated Press основан на полученных от неназванных источников внутренних правительственных циркулярах, а также на беседах с научными работниками и официальными лицами.

В ЕС о возможности пандемии соотвествующие службы были предупреждены в декабре, однако это не уберегло сообщество от цунами заражений и летальных ис ходов.

Наиболее пострадавшей страной Евросоюза стала Италия с более, чем 73 с половиной тысячами смертей.