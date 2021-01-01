В Колумбии уничтожены рекордные 130 тыс га плантаций кокаинового куста

Колумбийские власти рапортуют об успешной борьбе с теми, кто выращивает плантации коки, и с самим растением, из листьев которого делают пасту - сырье для производства уже химически чистого кокаина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, за год правоохранительные органы этой латиноамериканской страны уничтожили рекордные 130 тыс. гектаров плантаций незаконных, как было сказано, посевов.

Об этом заявил министр обороны страны Карлос Холмс Трухильо: "Это историческое достижение - мы сумели справиться, не используя никаких гербицидов, в том числе и глифосата. Наши действия не нанесли ущерба окружающей среде. Теперь на этих полях можно без опаски разводить полезные сельскохозяйственные культуры, это создает условия для привлечения инвестиций".

Согласно докладу Европейского центра мониторинга запрещенных веществ, во время пандемии кокаин в этой части света стал самым употребляемым среди всех тяжелых наркотиков; ОПГсумели приспособить свои методы работы и доставки к новой реальности гораздо быстрее, чем кто-либо еще.

Два года назад президент Колумбии Иван Дуке начал новую кампанию по борьбе с распространением наркотиков.

Эта программа включает ликвидацию преступных группировок и уничтожение каналов наркотрафика.