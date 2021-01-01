Во Вьетнаме выявлены девять новых завозных случаев заражения коронавирусом

Во Вьетнаме девять новых завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены за минувшие сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в коммюнике Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, опубликованном в пятницу на портале правительственной информации.

Все заболевшие - местные граждане, вернувшиеся на родину 29 и 30 декабря 2020 года вывозными рейсами из Германии и Южной Кореи. Сразу же после прибытия во Вьетнам пассажиры всех международных рейсов направляются на обязательный двухнедельный карантин.

С учетом последних данных за все время с начала пандемии во Вьетнаме были выявлены 1 474 инфицированных. За минувший период 1 325 человек выздоровели, а 35 умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 114 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся более 17,1 тыс. человек.