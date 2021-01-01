Крупный пожар в Самаре - к тушению привлекли два пожарных поезда

Два пожарных поезда задействованы в тушении возгорания на недействующем подшипниковом заводе в Самаре, где погиб один человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

"Задействовано два пожарных поезда со станции Самара и станции Кинель, они меняются по мере заправки", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, площадь пожара изначально составила 800 кв. м, а позднее увеличилась до 1 200 кв. м. На месте был обнаружен погибший мужчина. Прокуратура Самары организовала проверку по факту пожара и намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода.

Предприятие не работает с 2018 года.