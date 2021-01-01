https://news.day.az/world/1303405.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 114 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 114 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 114 человек.
Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает Day.Az.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 55 337 человек.
Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 286 человек, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 231 429 человек, из них состояние 5 013 оценивается как тяжелое.
На данное время в стране от коронавируса выздоровели 995 570 человек, проведено более 7,67 миллиона тестов на выявление коронавируса.
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