В мире выявили более 470 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 81,94 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 470 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 9,9 тыс., превысив 1,8 млн.

По состоянию на 17:11 1 января в ВОЗ поступили сведения о 81 947 503 инфицированных и 1 808 041 умершем. Число заразившихся возросло на 470 046, умерших - на 9 921.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 55% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на регион Европы (262 223), на втором месте - Северная и Южная Америка (118 056), на третьем - Юго-Восточная Азия (31 372).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 19 376 790. Далее следуют Индия (10 286 709), Бразилия (7 619 200), Россия (3 186 336), Франция (2 576 420), Великобритания (2 488 784), Италия (2 107 166), Испания (1 893 502), Германия (1 742 661), Колумбия (1 626 461), Аргентина (1 613 928) и Мексика (1 413 935).