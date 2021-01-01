В Турции 15 человек заразились "британским" штаммом коронавируса

У 15 человек при въезде в Турцию обнаружен "британский" штамм коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр отметил, что в результате исследований, проведенных из-за мутировавшего коронавируса, ранее обнаруженного в Великобритании, данная форма вируса была выявлена у 15 человек при въезде в страну.

"Въезд из Великобритании в Турцию временно приостановлен", - добавил Коджа.