https://news.day.az/world/1303419.html В Турции 15 человек заразились "британским" штаммом коронавируса
В Турции 15 человек заразились "британским" штаммом коронавируса
У 15 человек при въезде в Турцию обнаружен "британский" штамм коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Министр отметил, что в результате исследований, проведенных из-за мутировавшего коронавируса, ранее обнаруженного в Великобритании, данная форма вируса была выявлена у 15 человек при въезде в страну.
"Въезд из Великобритании в Турцию временно приостановлен", - добавил Коджа.
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