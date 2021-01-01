https://news.day.az/world/1303420.html В Британии выявили более 53 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 53 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Великобритании число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 53 285 человек, скончались 613 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
Днём ранее был зафиксирован рекордный с начала пандемии суточный прирост заболевших - на 55 892, скончались 964 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 538 226 человек, умерли 73 944 заболевших.
Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.
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