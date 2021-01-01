Во Франции избили жандармов, пытавшихся разогнать вечеринку в 2 тыс. человек

Во Франции неизвестные напали на жандармов, которые попытались разогнать новогоднюю вечеринку в коммуне Льерон. В подпольном праздновании Нового года принимали участие около двух тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает BFM.

Вечеринка происходила в ангаре. Когда на место прибыли стражи порядка, участники мероприятия начали закидывать их камнями. В результате трое жандармов получили легкие травмы, также был сожжен их автомобиль.

Правоохранителям пришлось отступить и запросить подкрепление, контролируя подступы к ангару, чтобы к веселящимся не примкнули другие люди.

Также телеканал отмечает, что мероприятия с участием более сотни человек были выявлены в департаментах Мозель и Сена и Марна.

Во Франции в новогоднюю ночь был введен комендантский час из-за пандемии коронавируса. С 20.00 до 6.00 французы должны оставаться дома, не собираться большими компаниями и не слушать громко