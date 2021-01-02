"Британский" коронавирус выявлен в трех штатах США

Американские специалисты зафиксировали в штате Флорида первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его носителей уже выявили также в штатах Калифорния и Колорадо.

Как сообщило в пятницу управление здравоохранения Флориды, "есть свидетельства первого случая заражения британской разновидностью COVID-19 в округе Мартин". Инфицирован был мужчина, который в последнее время не совершал дальних поездок.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду заявил, что в южной части штата выявлена указанная разновидность коронавируса. Он не уточнил, сколько человек заразились.

Во вторник губернатор Колорадо Джаред Полис сообщил, что в штате новой разновидностью вируса инфицирован мужчина. Позже телеканал CNN информировал, что в штате, предположительно, зафиксирован и второй случай заражения данным штаммом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 345,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.