В Хорватии из-под завалов после землетрясения спасли более 30 человек

Команды пожарных и спасателей с момента начала спасательной операции в наиболее пострадавшей от мощного землетрясения в центральной части Хорватии из-под завалов спасли более 30 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное информационное агентство HINA.

По данным агентства, пожарные и спасатели из города Сисака провели более 2,5 тыс. инспекций и разборов завалов в целях спасения пострадавших. При этом незначительные повреждения получили несколько сотрудников.

В результате землетрясения в регионе повреждено более 2 тыс. объектов, в том числе жилых построек, в общей сложности осуществлено порядка 1 тыс. осмотров и подано более 5 тыс. заявлений на восстановление зданий.

В настоящее время группировка спасателей, пожарных, а также сотрудников системы гражданской защиты насчитывает около 1,5 тыс. человек. Работы по оказанию помощи местному населению, расчистке завалов, возведению временного жилья, а также по подсчетам нанесенного стихией ущерба продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии во вторник. Его эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км. По последним данным, погибли семь человек.

Подземные толчки в Хорватии не прекращаются с утра понедельника. С того момента зафиксировано более 70 подземных толчков, которые ощущались также в Италии, Словении, Боснии и Герцеговине, Сербии и юго-восточных регионах Австрии.