Организатор нападения на университет Кабула приговорен к смертной казни

Организатор нападения на университет в Кабуле, в результате которого погибли 35 человек, приговорен к смертной казни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает афганский телеканал 1TVNews со ссылкой на представителя МВД страны.

"Организатор атаки на университет в Кабуле Адиль приговорен к смертной казни", - говорится в сообщении телеканала.

2 ноября на территории университета в Кабуле раздался взрыв, после чего группа вооруженных лиц начала стрельбу рядом с юридическим факультетом вуза. К университету были направлены отряды афганского спецназа. Силам безопасности удалось эвакуировать сотни человек, находившихся рядом с местом инцидента. Трое нападавших были уничтожены.

В результате атаки погибли 35 человек, около 50 пострадали. Власти Афганистана объявили 3 ноября национальным днем траура.