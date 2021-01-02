В Колумбии самолет столкнулся с воздушным шаром

Самолет, принадлежащий авиакомпании Avianca, столкнулся с небольшим воздушным шаром, когда осуществлял посадку в аэропорту Боготы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Il Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на пятницу в аэропорту Эль-Дорадо. Во время посадки самолет задел крылом шар. Никто из пассажиров не пострадал.

Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, шар могли запустить жители близлежащих районов в честь празднования Нового года.