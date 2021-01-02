https://news.day.az/world/1303438.html В Колумбии самолет столкнулся с воздушным шаром
В Колумбии самолет столкнулся с воздушным шаром
Самолет, принадлежащий авиакомпании Avianca, столкнулся с небольшим воздушным шаром, когда осуществлял посадку в аэропорту Боготы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Il Tiempo.
По ее данным, инцидент произошел в ночь на пятницу в аэропорту Эль-Дорадо. Во время посадки самолет задел крылом шар. Никто из пассажиров не пострадал.
Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, шар могли запустить жители близлежащих районов в честь празднования Нового года.
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