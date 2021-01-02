https://news.day.az/world/1303447.html Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
Японка Канэ Танака, которая считается старейшим человеком на планете, отметила в субботу 118-й день рождения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Танака родилась 2 января 1903 года. С 2018 года она носит звание старейшего жителя Земли.
В ноябре прошлого года газета "Маинити" сообщила, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.
Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.
Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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