Во Франции мужчину застрелили на вечеринке по мотивам криминального сериала

Во Франции на тематической вечеринке по мотивам британского криминального сериала "Острые козырьки" застрелили мужчину. По данным телеканала France3, инцидент произошел в результате случайности, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Известно, что в коммуне Монбазияк порядка 20 человек собрались на новогодней вечеринке. 27-летний молодой человек, который был участником празднования, принес на вечеринку ружье своего отца-охотника. Как уточняет французское издание, в какой-то момент, по всей видимости случайно, он выстрелил в своего знакомого. Участники инцидента тут же вызвали скорую. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Отмечается, что стрелок был задержан.

Британский сериал "Острые козырьки" рассказывает о криминальном мире Бирмингема. Он основан на реальных событиях и знакомит зрителей с жизнью гангстерской банды, отличительной особенностью которой были вшитые в козырьки кепок лезвия. Премьера ставшего популярным сериала состоялась в 2013 году.