В Измире произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Землетрясение было зарегистрировано в районе Урла в 05:25 по местному времени, сила толчков составила 4 балла. Очаг залегал на глубине 6,84 км.

Информации о разрушениях и жертвах пока нет.

Напомним, в результате землетрясения силой 6.6 балла, произошедшего в Измире 30 октября прошлого года, погибли более 100 человек.