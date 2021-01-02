https://news.day.az/world/1303465.html В Измире произошло землетрясение
В Измире произошло землетрясение
В Измире произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).
Землетрясение было зарегистрировано в районе Урла в 05:25 по местному времени, сила толчков составила 4 балла. Очаг залегал на глубине 6,84 км.
Информации о разрушениях и жертвах пока нет.
Напомним, в результате землетрясения силой 6.6 балла, произошедшего в Измире 30 октября прошлого года, погибли более 100 человек.
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