В Армении нет власти и суверенитета - признание пресс-секретаря Саргсяна
Ни о каком суверенитете Армении на данный момент говорить не приходится. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал бывший вице-спикер, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.
"После войны о российско-армянских отношениях говорят такие люди, перед офисами которых развевались американские флаги, кто голосовал за выход Армении из ЕАЭС, проводил митинги против России в Ереване, гордились тем, что Пашинян не встретил Путина", - сказал Шармазанов.
По его словам, при необходимости в Армении можно разместить новую российскую базу или расширить существующую.
На вопрос, не скажется ли это на суверенитете Армении, Шармазанов ответил вопросом: "А разве сегодня у Армении есть суверенитет?"
"... В Армении есть власть, суверенитет? Феномен Никола Пашиняна в отрицательном плане в том, что он сделал прямо противоположное всему тому, что обещал", - сказал бывший вице-спикер.
Вместо любви посеял ненависть, вместо согласия - деление на "черных и белых", вместо победы - поражение, заключил Шармазанов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре