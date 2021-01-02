В Армении нет власти и суверенитета

Ни о каком суверенитете Армении на данный момент говорить не приходится. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал бывший вице-спикер, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

"После войны о российско-армянских отношениях говорят такие люди, перед офисами которых развевались американские флаги, кто голосовал за выход Армении из ЕАЭС, проводил митинги против России в Ереване, гордились тем, что Пашинян не встретил Путина", - сказал Шармазанов.

По его словам, при необходимости в Армении можно разместить новую российскую базу или расширить существующую.

На вопрос, не скажется ли это на суверенитете Армении, Шармазанов ответил вопросом: "А разве сегодня у Армении есть суверенитет?"

"... В Армении есть власть, суверенитет? Феномен Никола Пашиняна в отрицательном плане в том, что он сделал прямо противоположное всему тому, что обещал", - сказал бывший вице-спикер.

Вместо любви посеял ненависть, вместо согласия - деление на "черных и белых", вместо победы - поражение, заключил Шармазанов.