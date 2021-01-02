В Нью-Йорке найдена мертвой работавшая в ООН дипломат

Дипломат, работавшая в ООН, найдена мертвой в своей квартире в районе Манхэттен. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам источников издания в полиции, речь идет о 38-летней женщине. Государство, в постоянном представительстве которого она работала, не уточняется. Информации о ее гражданстве не приводится. Газета отмечает, что дипломат жила в данной квартире не менее двух лет.

По сведениям издания, полиция не считает, что речь идет об убийстве. В полиции не ответили на запрос ТАСС с просьбой предоставить комментарий.