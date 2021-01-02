Футуролог предрек миру новые пандемии

Ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути (Morinosuke Kawaguchi) предрек миру новые пандемии. Их причины останутся прежними: плохое общее состояние здоровья людей и их нежелание менять образ жизни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, в критические моменты люди напуганы и ожидают худшего развития ситуации. "Но как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было", - спрогнозировал он.

При этом "неприятная правда" о плохом здравоохранении во многих странах, а также о распространении диабета и ожирения среди населения Земли останется. "И очевидно это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством", - подчеркнул Кавагути.

Однако даже в таких условиях люди не хотят менять образ жизни и не относятся к проблеме серьезно. Кроме того, политики и медицинские компании стремятся получить выгоду в нынешней ситуации. В связи с этим футуролог предсказал, что коронавирус не будет последней смертельной инфекцией, распространившейся по планете. Ситуация может повториться, однако вирусы внесли вклад в эволюцию человечества, заключил он.

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