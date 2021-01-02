США отложили массовое производство F-35 на неопределенный срок

Пентагон решил отложить массовое производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределнный срок. По данным Bloomberg, официальные лица еще указали, когда истребитель будет готов к боевым испытаниям, которые неоднократно переносились с 2017 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Испытания были запланированы на декабрь 2020 года, а решение о массовом производстве по программе стоимостью 398 миллиардов долларов должно было быть принято не позднее марта. Пресс-секретарь заместителя министра обороны США Джессика Максвелл пояснила, что причиной отмены стали технические проблемы и влияние COVID-19.

Новую дату назначат после независимой технической экспертизы.