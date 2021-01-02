В России число умерших от коронавируса превысило 58 тыс. человек

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразился 26 301 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 3 212 637.

Сообщается, что за последние сутки от коронавируса умерли 447 человек. Число умерших от коронавируса достигло 58 002.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.