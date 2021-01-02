Украинская компания подала документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса "Спутник V" для его производства на территории страны и вакцинации граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, слова которого приводятся в субботу на ее сайте.

"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата - вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", - сообщил Медведчук, уточнив, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.

Передача клеточной линии для производства вакцины "Спутник V" из России в Украину может быть осуществлена за две недели, а наладить ее производство получится в срок от трех до шести месяцев, сообщил Медведчук.

"Спутник V" является единственной вакциной, разработчик которой - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию [харьковской фармацевтической компании "Биолек"] клеточной линии для производства вакцины. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от трех до шести месяцев", - отметил Медведчук.