Пашинян вводит против Турции "серьезные санкции" - курам на смех
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу с новогодним посланием. В обращении он сделал заявление о запрете на ввоз турецких товаров в страну на 6 месяцев.
Об этом сообщает Haber Global, передает Day.Az.
"Мы ввели жесткие санкции против Турции на шесть месяцев. Это решение потрясло турецкий рынок. Если они перестанут поддерживать Азербайджан, мы пересмотрим свое решение", - сказал он.
Заявления Пашиняна были встречены с насмешкой в социальных сетях.
Следует отметить, что правительство Армении запретило ввоз турецкой продукции на полгода после тяжелого поражения страны в войне против Азербайджана. Ереван объяснил это безопасностью и ролью Турции в карабахских событиях.
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