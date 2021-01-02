Пашинян вводит против Турции "серьезные санкции"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу с новогодним посланием. В обращении он сделал заявление о запрете на ввоз турецких товаров в страну на 6 месяцев.

Об этом сообщает Haber Global, передает Day.Az.

"Мы ввели жесткие санкции против Турции на шесть месяцев. Это решение потрясло турецкий рынок. Если они перестанут поддерживать Азербайджан, мы пересмотрим свое решение", - сказал он.

Заявления Пашиняна были встречены с насмешкой в социальных сетях.

Следует отметить, что правительство Армении запретило ввоз турецкой продукции на полгода после тяжелого поражения страны в войне против Азербайджана. Ереван объяснил это безопасностью и ролью Турции в карабахских событиях.