Греция продлила и ужесточила карантин

Правительство Греции ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, школы возобновят работу 11 января, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас, передает Day.Az.

"Благодаря нашей общей ответственности эпидемиологическая ситуация в Греции улучшилась и сегодня явно лучше, чем во многих других европейских странах. Тем не менее количество новых случаев инфицирования по-прежнему велико, и давление на национальную систему здравоохранения продолжается", - сказал Петсас.

По его словам, это требует сохранения бдительности и принятия всех мер, чтобы еще больше сократить распространение коронавируса в стране.