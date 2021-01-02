Боевики захватили автобус с пассажирами в Афганистане

Боевики радикального движения "Талибан" угнали автобус с пассажирами в провинции Герат, расположенной на северо-западе Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Группа вооруженных боевиков захватила пассажирский автобус с десятками людей в районе Чилдохтаран на шоссе Герат - Тургунди около 07:00 [по местному времени] и угнала его в неизвестном направлении", - сказал чиновник Мохаммад Омарзай.

Он возложил ответственность за произошедшее на талибов. По словам чиновника, полиция начала спецоперацию по освобождению заложников.