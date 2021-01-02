В Сомали на сотрудников турецкой строительной фирмы совершена террористическая атака.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство иностранных дел Турции.

Сообщается, что в 15 километрах от турецкой военной базы в Сомали на территории, где работают сотрудники турецкой дорожно-строительной компании, взорвался мотоцикл, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва погибли 4 человека, один из которых - гражданин Турции, еще 4 гражданина Турции получили ранения.