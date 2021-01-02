https://news.day.az/world/1303577.html В Сомали совершен теракт, погиб гражданин Турции
В Сомали совершен теракт, погиб гражданин Турции
В Сомали на сотрудников турецкой строительной фирмы совершена террористическая атака.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство иностранных дел Турции.
Сообщается, что в 15 километрах от турецкой военной базы в Сомали на территории, где работают сотрудники турецкой дорожно-строительной компании, взорвался мотоцикл, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва погибли 4 человека, один из которых - гражданин Турции, еще 4 гражданина Турции получили ранения.
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