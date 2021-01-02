Участникам многотысячной вечеринки на западе Франции выписали 1,2 тыс. штрафов

Последние участники рейв-вечеринки, собравшей около 2,5 тыс. человек в новогоднюю ночь, покидают огромный ангар под коммуной Льерон на западе Франции, где она проводилась. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Силы правопорядка, присутствие которых было увеличено по моей просьбе, тщательно контролируют периметр и добились завершения нелегальной рейв-вечеринки в Льероне без насилия. Мы продолжим проверять и штрафовать каждого участника, покидающего место проведения этого мероприятия", - сообщил он в Twitter.

"Более 1,2 тыс. штрафов выписано участникам нелегальной вечеринки. Жандармы продолжают контроль [на выезде с территории] и выявление организаторов", - добавил позже Дарманен. По его словам, сотрудники правоохранительных органов конфисковали грузовик с аудиоаппаратурой, а также портативные генераторы. Глава МВД пообещал "жестко наказать" организаторов данного мероприятия.

Как уточняет радио France Bleu, музыка в ангаре прекратила играть в районе 06:00, спустя более 30 часов непрерывной вечеринки. Еще через пару часов был практически завершен демонтаж музыкального и светового оборудования, жандармы зашли на территорию, где проходило мероприятие. Всем покидающим парковку через оцепление выписывают штраф в €135 за участие в нелегальной вечеринке. Впрочем, корреспондент радиостанции обратил внимание, что некоторым удалось обойти кордоны, открыв еще одни ворота, ведущие прямо на скоростную автомагистраль в двух шагах от ангара.

"В первую очередь, это не полиция и не жандармы, а организаторы в нарушение санитарных норм решили провести эту вечеринку. Сотрудники правоохранительных органов пытались пресечь это мероприятие, однако столкнулись с агрессивной реакцией огромной толпы, - заявила пресс-секретарь МВД Франции Камий Шез в эфире телеканала BFM. - Учитывая огромное количество участников вечеринки, стандартная операция по наведению порядка с применением силы создала бы еще больший санитарный риск и угрозу давки, могли быть пострадавшие. Поэтому было решено прибегнуть к стратегии мягкого привлечения к ответственности, правоохранители выписывают штрафы тем, кто покидает место проведения вечеринки".

О вечеринке

31 декабря сотни автомобилей со всей Франции и из-за границы съехались к ангарам около небольшой коммуны Льерон (департамент Иль и Вилен). Прибывшие на место жандармы попытались предотвратить проведение вечеринки, однако подверглись нападению превосходивших их числом участников, которые сожгли их служебный автомобиль. После этого на место прибыли дополнительные отряды, которые перекрыли подъезды к территории, но не стали разгонять отдыхающих, опасаясь серьезных столкновений.

Префектура наложила запрет на проведение данного мероприятия, однако вместе с тем распорядилась, чтобы на место выехали спасатели и раздали всем собравшимся медицинские маски и санитайзеры для снижения риска распространения коронавируса. В связи с произошедшим было начато расследование по семи пунктам, которые связаны с насилием в отношении стражей порядка, а также проведением "праздничного музыкального мероприятия" с продажей алкоголя и потенциальным распространением наркотиков.