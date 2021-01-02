В Афганистане освободили пассажиров захваченного боевиками автобуса

Полиция освободила пассажиров и водителя захваченного в субботу боевиками автобуса в провинции Герат, расположенной на северо-западе Афганистана. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя полиции Басира Расули, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, освобождены 15 пассажиров, в том числе ребенок, а также водитель транспортного средства, угнанного экстремистами. Пока ни одна группировка, включая радикальное движение "Талибан", не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее местный чиновник Мохаммад Омарзай проинформировал о том, что талибы захватили утром в районе Чилдохтаран на шоссе Герат - Тургунди автобус с пассажирами и угнали его в неизвестном направлении.