Актер Василий Лановой и его жена заболели коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом, сообщил в субботу "Интерфаксу" директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, передает Day.Az.

"Василий Семенович госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19, у него два теста, оба - положительные. Поэтому его сегодня, учитывая возраст (86 лет - ИФ), решили госпитализировать", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рядом с Лановым находится его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, которая также заболела коронавирусом.

"У Василия Семеновича температура 37,5-37,8 и кашель, у Ирины Петровны пока бессимптомно", - добавил Крок.

По его словам, в репертуар театра в связи с болезнью артистов будут внесены изменения. Все спектакли с их участием будут по возможности заменены.

Лановой известен по ролям в фильмах "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Аттестат зрелости", "Война и мир" Сергея Бондарчука.

Купченко снималась в "Обыкновенном чуде", "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Звезде пленительного счастья", фильме "Одинокая женщина желает познакомиться".