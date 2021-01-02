В Хорватии объявлен траур по жертвам землетрясения

После землетрясения в Хорватии экстренные службы спасли из-под завалов более 30 человек. Спасатели обследовали более 2 тысяч объектов, специалисты продолжают поисковую операцию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии во вторник, 29 декабря. Его эпицентр располагался менее чем в 50 километрах к юго-востоку от Загреба. По последним данным, погибли семь человек. Сегодня, 2 января, в стране объявлен день траура по жертвам землетрясения.