Honda отзывает более миллиона машин

Корпорация Honda отзывает в Китае более миллиона автомобилей из-за возможных проблем с топливным насосом. Об этом сообщает Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Отзыв, который начнется 31 марта 2021, будет включать 1,09 млн автомобилей, среди которых такие модели, как: Acura, Civic, Jade и другие", - говорится в материале.

Отмечается, что отзыв обусловлен дефективным импеллером, который может путем деформации и расширения войти в контакт с топливным насосом и вывести его из строя.

"В худшем случае это может привести к остановке двигателя во время движения автомобиля", - утверждает Синьхуа.

Отмечается, что неисправные детали будут заменены бесплатно для владельцев автомобилей.