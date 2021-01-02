Биткоин впервые перешагнул отметку в 31 тысячу долларов

Биткоин дорожает более чем на 4%, 2 января стоимость самой популярной криптовалюты достигла нового исторического максимума - 31 180 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Преодоление отметки в 31 тысячу долларов за монету подогревает уверенность участников в надежности "бычьего" тренда", - прокомментировал ситуацию директор центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 4,80%, до 30 880 долларов.