Амазонские леса исчезнут через 43 года

Тропические леса Амазонки могут превратиться в сухую равнину, на которой будут расти только редкие кустарники, уже к 2064 году. Это произойдет не только из-за климата, но и приложит свою руку человек, спрогнозировал профессор Университета Флориды Роберт Уокер, пишет ScienceAlert, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Уникальным лесам региона грозит исчезновение из-за климатического кризиса, а также из-за масштабной вырубки лесов. Мало того, местные фермеры очень часто поджигают леса, чтобы сделать из территорий сельскохозяйственные угодья.

"Люди не очень беспокоятся о биологическом разнообразии и окружающей среде, когда им приходится думать о том, как не остаться голодными", - отметил Уокер.

Тропические леса Амазонки не успевают восстанавливаться после периодов засухи и пожаров.

"Южная Амазония может достичь переломного момента где-то до 2064 года при нынешних темпах удлинения засушливого сезона", - подчеркнул Уолкер.