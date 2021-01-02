В Грузии снова закрываются торговые центры и непродовольственные магазины

В крупных городах Грузии сегодня последний рабочий день торговых центров и большинства розничных магазинов. 3 января снова закроются все объекты, получившие разрешение на работу в период новогодних праздников, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузия".

Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии действуют строгие ограничения. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави с 28 ноября запрещена работа всех торговых центров, вещевых и строительных рынков, ярмарок, закрыты фитнес-центры и все развлекательные заведения, объекты питания работают только на вынос.

Власти Грузии пошли на уступки бизнесу, ослабив ограничения на неделю. По решению межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 3 января в крупных городах страны разрешили возобновить работу ТЦ и большинство непродовольственных магазинов. При этом для них установили строгие правила. Так, например, установлен график работы торговых центров с 07:00 до 19:00, примерочные не работали, а потоки покупателей строго контролировались, из-за чего на входах в магазины нередко выстраивались очереди.