В США впервые за 70 лет казнят женщину

Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего первую за 70 лет казнь женщины. Как передает Day.Az со ссылкой на Фонтанку, об этом сообщает телеканал NBC News.

Осужденную Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Тогда 36-летняя жительница города Мелверна, штат Канзас, объявила друзьям и знакомым, что родила ребенка. Новорожденную девочку назвали Абигейл. Никто ни в чём её не подозревал, даже муж, ибо Лиза действительно была беременна. Появление полицейских в доме четы было неожиданным. Следствие выяснило, что у женщины на 7-м месяце случился выкидыш, однако она скрыла это от близких. Во что бы то ни стало она решила обзавестись младенцем.

В интернете ей на глаза попалось объявление 23-летней Бобби Джо Стиннет, жительницы Скидмора, штат Миссури. Она продавала щенков и разместила фото со своими животными, на котором сама была с животом. Лиза договорилась приехать за щенком, но целью её было вовсе не животное.

Труп Бобби Джо в ее доме нашла мать погибшей. Картина была страшной: все вокруг было залито кровью, а живот убитой буквально вывернули наизнанку.

Планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции. Однако его перенесли, поводом стал коронавирус у адвокатов осужденной. Им нужно было время для того, чтобы подготовить прошение о смягчении наказания. Тогда окружной суд перенес казнь на 12 января, однако теперь это решение отменено, и казнь может состояться раньше.